Últimos dias para se inscrever em três concursos baianos

Encerram-se nesta sexta-feira, 14, as inscrições para o concurso público dos municípios baianos de Mata de São João, Candeal e Ipupiara.

Para Mata de São João, são oferecidas 248 vagas, divididas para os níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 770 até R$ 8.400. As taxas de inscrição são de R$ 35, R$ 50 e R$ 70, de acordo com o cargo. A inscrição pode ser realizada pelo site da Consultec, empresa realizadora do concurso.

Já o município de Candeal disponibiliza 96 oportunidades. Os cargos são para os níveis fundamental, médio e superior. O salário oscila de R$ 745 até R$ 8.542, 40. Para participar, o candidato precisa desembolsar de R$ 30 a R$ 80. A inscrição do concurso está disponível pelo site da Seprod.

Com 16 vagas, a prefeitura de Ipupiara seleciona profissionais para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias. A remuneração vai de R$ 724 a R$ 985. A taxa é de R$ 50. Para este certame, a inscrição pode ser feita pelo site da prefeitura.

Outras informações estão disponíveis nos editais.

