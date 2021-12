Últimos dias para inscrição em duas seleções com salários de até R$ 7,5 mil

Dois editais de concursos na área de saúde encerram as inscrições esta semana. No total, são 60 vagas para médico e farmacêutico com salários de R$ 7.538,94.

O primeiro certame a encerrar o cadastro de candidatos é promovido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O órgão inscreve até segunda, 19, para 42 oportunidades para farmacêutico. O cadastro pode ser feito no site do governo.

O salário é de até R$ 3.016,68 para uma jornada de 30 horas semanais. O contrato é pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para trabalhar em Salvador ou no interior da Bahia. É exigido nível superior.

O outro edital que encerra inscrição nesta semana é o da Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf-SUS), entidade que presta serviço para o Estado. São oferecidas 18 vagas para médico regulador com salário de até R$ 7.538,94 e carga horária de 24 horas semanais.

Interessados podem se inscrever até esta quarta, 21, no site da entidade.

adblock ativo