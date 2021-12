Último dia para se inscrever no vestibular do IFBA

Terminam nesta segunda-feira, 21, as inscrições para o processo seletivo do Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA). A inscrição deve ser realizada no site e o valor é de R$ 55 para cursos superiores e R$ 30 para cursos técnicos. O prazo para pagamento do boleto bancário é terça-feira, 22.

As vagas são para cursos superiores e técnicos, nas modalidades subsequente e integrada. As cidades de Barreiras são: Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

A prova está marcada para o dia 15 de dezembro, das 8h às 12h30. Os locais serão divulgados no período de 12 a 15 de novembro, no próprio site do processo seletivo ou nos campi do IFBA.

