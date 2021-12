UFSB abre concurso para professor; salários até R$ 8.049, 77

Estão abertas as inscrições para 28 vagas para o cargo de professor adjunto na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), nas cidades de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Para todas as vagas é exigida titulação de doutorado. Os interessados podem realizar as inscrições através do site da Ufba, até 5 de maio. A taxa é de R$ 200.

A seleção terá três etapas, sendo a primeira uma prova escrita de caráter eliminatório. A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por prova de títulos, mediante avaliação de curriculum e documentação. Já a terceira fase terá prova oral de caráter classificatório (Prova Didática e Prova de Arguição do Plano de Trabalho Acadêmico). Os salários variam entre R$ 4.455,20 e R$ 8.049,77. Confira edital.

