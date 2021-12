UFRB inicia inscrições para seleção de professores nesta terça

Estão abertas as inscrições para o concurso público que vai selecionar professores efetivos do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), na cidade de Cachoeira.

São ofertadas duas vagas para professor Adjunto A, em regime de dedicação exclusiva, para as áreas de Radiojornalismo, Comunicação e Ética Profissional em Serviço Social, e Ciências Sociais Aplicadas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela página eletrônica de concursos da UFRB até o dia 2 de março, mediante o pagamento da taxa de R$ 200.

O concurso contará com as seguintes etapas: prova escrita, prova didática (aula pública), prova de títulos e defesa de memorial. O cronograma das provas também será divulgado na página da UFRB. Acesse aqui o edital.

adblock ativo