Ufba prorroga inscrições para concurso público

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que seriam encerradas nesta quinta-feira, 14, foram prorrogadas e podem ser feitas até as 14h da próxima quarta, 20, no site do Instituto AOCP.

São oferecidas 264 vagas para os cargos de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades são para 72 áreas e oferecem salários entre R$ 1.945,07 e R$ 8.361,32.

As inscrições também podem ser feitas nos postos presencias, das 8h30min às 12h (horário local), de segunda a sexta-feir, exceto feriados (veja endereços abaixo). A taxa varia entre R$ 60 e R$ 100.

A prova será realizada no dia 29 de outubro. Os aprovados vão trabalhar em Salvador e em Vitória da Conquista.

