Ufba prorroga inscrições e adia data da prova de concurso

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) prorrogou as inscrições para o concurso da instituição até a terça-feira, 29 de outubro. A data para pagamento do boleto também mudou, e o candidato poderá pagar até o dia 31/10. Já a prova, que estava prevista para o dia 1 de dezembro, foi adiada para o dia 8 de dezembro.

São 122 vagas para níveis fundamental, médio e superior, sendo 5% reservadas para candidatos com deficiência. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 70. Também há oportunidades para a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). A inscrição pode ser feita no site de concursos da Ufba.

Os postos de nível fundamental são para auxiliar em administração. Os cargos de nível médio são para assistente administrativo, técnico de tecnologia da informação, técnico em nutrição e dietética, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em equipamento médico-odontológico, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, tradutor e intérprete de linguagem de sinais (Libras).

Já as chances para nível superior são para arquiteto e urbanista, bibliotecário/documentalista, engenheiro civil, médico veterinário, administrador, analista de tecnologia da informação, arqueólogo, assistente social, biólogo, biomédico, contador, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, farmacêutico, médico, nutricionista, programador visual, psicólogo, secretário executivo, e técnico em assuntos educacionais.

O salário para nível fundamental é de R$ 1.547,23; nível médio, R$ 1.912,99; nível superior R$ 3.138,70. O resultado está previsto para 10 de janeiro de 2014.

adblock ativo