Ufba inscreve até esta terça para concurso com 122 vagas

Termina nesta terça-feira, 29, o prazo para se inscrever no concurso da Universidade Federal da Bahia (Ufba). São oferecidas 122 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar nos campi de Salvador, Vitória da Conquista e da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O salário varia de R$ 1.547,23 a R$ 3.138,70. Interessados devem se cadastrar no site da instituição. A taxa varia entre R$ 40 e R$ 70. A prova será aplicada no dia 1º de dezembro.

