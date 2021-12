Ufba divulga resultado preliminar de concurso para servidor

O resultado preliminar do concurso público para contratação de servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi divulgado nesta terça-feira, 21, no site do Instituto AOCP, responsável pela realização do certame.

Confira aqui a relação (arquivo PDF)

As provas, que aconteceram em Salvador e Vitória da Conquista, foram compostas por questões de português, administração pública, informática básica e conhecimentos específicos.

Serão disponibilizadas 263 vagas, distribuídas em cargos de níveis médio, técnico e superior com salários entre R$ 1.945,07 a R$ 8.361,32. O concurso tem prazo de validade de um ano.

