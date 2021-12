Ufba anuncia concurso com salários de quase R$ 10 mil

A Universidade Federal da Bahia (Ufba), inscreve, a partir do dia 2 de janeiro, para o Concurso Público de cargos da Carreira do Magistério Superior. Destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência, são 34 vagas para nível superior com salários que variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, referente a jornada semanal nos Campus Camaçari e Salvador.

As oportunidades são para Professor Auxiliar, Assistente ''A'' e Adjunto ''A''. As inscrições ocorrem no portal da Ufba destinado à concursos até o dia 10 de fevereiro de 2020. A taxa de participação vai de R$ 150,00 a R$ 200,00.

O certame ocorre por meio de prova teórica, prática, escrita, didática e de títulos. O concurso é válido por um ano. Clique aqui e confira o edital com as áreas de atuação.

