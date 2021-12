Ufba abre seleção com 102 vagas para professores

As inscrições para o concurso público para cargos da carreira do Magistério Superior Universidade Federal da Bahia (Ufba) estão abertas até às 12h do dia 4 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 a R$ 200,00.

São 102 vagas distribuídas entre os campus de Camaçari, Vitória da Conquista e Salvador. Os salários variam entre R$ 2.425,37 e R$ 9.585,67, de acordo com a carga horária, que varia de 20 a 40 horas por semana, e a sua titularização.

O alistamento pode ser realizado por meio do site oficial do concurso, assim como a divulgação das data de provas, que ocorrerão com a antecedência de 30 dias. A seleção se dará por meio das seguintes etapas : I - teórico-prática ou escrita, com peso três e de caráter eliminatório e classificatório; II - didática, com peso três e de caráter classificatório; III - de títulos, com peso dois e de caráter classificatório; IV - defesa de Memorial, com peso dois e de caráter classificatório.

Os aprovados serão contratados pelo período de 12 meses, a partir da data da homologação, que podem ser prorrogados por igual periodo.

