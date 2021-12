Ufba abre inscrições para concurso depois de adiamentos

Após adiamentos, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu inscrições para concurso público da instituição. O edital do certame foi lançado em agosto de 2016, mas o prazo de inscrição foi alterado quatro vezes, atrasando a seleção.

Foram alteradas, por exemplo, o número total de vagas, que passou para 249. São oportunidades em 70 áreas para quem tem ensino fundamental, médio e completo.

Com as mudanças, os candidatos agora têm até 14 de setembro para se cadastrar no site da instituição. A taxa de incrição é entre R$ 60 e R$ 100.

Os salários podem variar entre R$ 1.945,07 a R$ 8.364,32.

adblock ativo