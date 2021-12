Ufba abre concurso e oferece salário de até R$ 8 mil

ATUALIZAÇÃO - A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está com as inscrições abertas para concurso público que visa contratar novos docentes para os campi Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista. A seleção para Salvador, no entanto, foi cancelada.

As vagas são para os cargos de professores, nas classes de adjunto, assistente e auxiliar, distribuídas em dez no campus de Vitória da Conquista. A remuneração é de até R$ 8 mil. Para se inscrever basta acessar o site www.concursos.ufba.br.

