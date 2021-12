UFBA abre concurso com 70 vagas para professor

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) publicou nesta sexta-feira, 24, o edital de abertura do processo seletivo com 70 vagas para professores nos Campi de Salvador, Anísio Teixeira, Vitória da Conquista e para o Instituto Multidisciplinar em Saúde. Os interessados podem efetuar as inscrições a partir da próxima segunda, 27, até o dia 5 de fevereiro na instituição. A taxa é de R$ 20.

