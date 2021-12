Uesc abre concurso para 32 vagas na Bahia

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus (distante a 467 km de Salvador), no sul do estado, abriu nesta quinta-feira, 15, as inscrições para concurso. Até o dia 11 de março, é possível se inscrever no site da Consultec.

Ao todo, são oferecidas 32 vagas, sendo 8 de nível superior para o cargo de analista universitário e 24 de nível médio para técnico universitário, com remuneração de R$ 1.713,60.

A taxa é de R$ 50 para nível médio e R$ 100 para o nível superior. O concurso busca ainda a formação de cadastro reserva.

