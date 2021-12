Uefs tem 27 chances para professor e tutor

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas até quarta-feira, 7, para concurso que preencherá 19 vagas de professor pesquisador, quatro de tutor presencial e quatro de tutores a distância. Todas as vagas são temporárias e para os cursos de graduação em pedagogia e letras/português. Os aprovados receberão bolsas de R$ 1.300, no caso dos professores, e de R$ 765, para tutores. Os interessados devem se inscrever na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Uefs até quarta.

