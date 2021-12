Uefs inscreve para seleção por Reda até sexta

Encerra as 12h desta sexta-feira (18) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal para a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site da Uefs (www.uefs.br/portal), na seção Concursos e Seleções. O valor da taxa de inscrição será de R$ 40 para nível médio e de R$ 70 para nível superior.



Por meio de retificação de edital, mais uma vaga foi acrescentada à seleção para o cargo de fotógrafo. Com esta, são oferecidas 80 vagas para cargos de nível médio e dez para cargos de nível superior, totalizando 90 vagas.



Os salários são de R$ 1.692,27 e R$ 1.006,86, respectivamente para os cargos de nível superior e médio, somados às gratificações. O prazo de contratação é de até dois anos, com possibilidade de renovação por igual período uma única vez.



Prova - O processo seletivo, realizado pela própria Uefs, será composto de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, e avaliação de aptidão física e mental confirmada por meio de exames, de caráter eliminatório. Para os cargos de nível superior haverá, também, avaliação de conhecimentos mediante prova de títulos, de caráter classificatório. A prova está agendada para o dia 17 de fevereiro.

adblock ativo