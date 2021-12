Uefs divulga edital de concurso para técnicos e analistas universitários

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou o edital do concurso público de provas e títulos para os cargos de técnicos e analistas universitários.

Ao total, são 72 vagas oferecidas, sendo 50 para o cargo de técnico universitário (nível médio e técnico) e 22 para analista universitário (nível médio), além da formação de cadastro reserva.

Os interessados podem se inscrever no período de 19 de abril a 7 de maio, exclusivamente, pelo site do Instituto AOCP, que está organizando o certame.. A aplicação das provas objetivas ocorrerá no dia 27 de maio.

As vagas de técnico são para as áreas administrativa, arte final, nutricional, laboratorial, edificações, eletrotécnica, infraestrutural, mecânica, química, radialismo e segurança do trabalho. Para analista universitário, administração, TI, biblioteconomia, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, engenharia mecânica, física, geografia, pedagogia e serviço social.

