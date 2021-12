Uefs divulga edital de concurso com 72 vagas para técnico e analista

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou neste sábado, 14, o edital de abertura de inscrições do concurso público para os cargos de técnicos e analistas universitários. Ao todo, são oferecidas 72 vagas.

As inscrições começam 19 de abril e vão até 7 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 120, para o cargo de analista universitário, e R$ 90, para técnicouniversitário. Os interessados devem se candidatar pelo site do Instituto AOCP, que está organizando o certame. A aplicação das provas objetivas ocorrerá no dia 27 de maio.

Das vagas, 50 são para o cargo de técnico universitário (nível médio e técnico), com salário de R$ 1.289,38, e 22 para o cargo de analista universitário (nível superior), com R$ 1.981,98 de remunaração. O concurso ainda prevê a formação de cadastro de reserva do quadro permanente de pessoal da Uefs.

As oportunidades de técnico são para as seguintes áreas: administrativa, arte final, nutricional, laboratorial, edificações, eletrotécnica, infraestrutural, mecânica, química, radialismo e segurança do trabalho.

Já as vagas para analista universitário contemplarão as áreas de administração, TI, biblioteconomia, cências biológicas, ciências contábeis, direito, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, engenharia mecânica, física, geografia, pedagogia e serviço social.

