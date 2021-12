Uefs convoca mais 21 aprovados no concurso público de 2010

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) convocou, nesta quinta-feira, 9, mais 21 aprovados no concurso público 2010 para provimento de vagas do quadro permanente dos servidores técnicos.

A relação com os nomes dos convocados (8 analistas e 13 técnicos universitários) está publicada no portal da Uefs, na seção Notícias.



Os convocados devem apresentar os documentos exigidos em edital no período de 10 de janeiro a 9 de fevereiro de 2014, das 9 às 11h e das 15 às 17h, na Gerência de Recursos Humanos, no prédio da Administração Central, Campus Universitário.

O pró-reitor de Administração e Finanças da Uefs, Rossine Cruz, revelou que nesta 22ª convocação foi possível repor vagas decorrentes de exonerações anteriores (uma de analista e duas de técnico universitário).

Conforme a Uefs, a convocação é fruto de negociações mantidas com o Governo do Estado e possibilita o ingresso de mais 7 analistas e 11 técnicos universitários, com vistas a completar o quadro de servidores técnicos fixado em lei.

Ainda restam 23 vagas para que o quadro se complete. A universidade informou ainda que as gestões junto ao Governo continuarão até nova convocação prevista para este semestre.

