TRT encerra inscrição nesta 6ª; salário chega a R$ 9.188,20

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (5ª Região) reabriu a inscrição para o concurso do órgão. Interessados podem se cadastrar até as 14 horas desta sexta-feira, 18, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). São oferecidas 13 vagas para os níveis médio e superior, além de cadastro reserva. O salário pode chegar a R$ 9.188,20. A prova deve ser aplicada no dia 1º de dezembro.

