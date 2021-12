TRT da Bahia prorroga inscrições devido a greve dos bancos

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) - Bahia, divulgou comunicado no qual informa que estão prorrogadas as inscrições do concurso público 001/2013 para Analista e Técnico Judiciário. A nova data para o final do prazo será divulgada após o término da paralisação dos serviços bancários.

As taxas são de R$ 65 para Técnico e de R$ 75 para Analista e só podem solicitar isenção de pagamento os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo (CadÚnico),

São oferecidas 14 vagas para os níveis médio, na área administrativa e como técnico judiciário na especialidade de tecnologia da informação, e superior para as áreas judiciária, administrativa e oficial de justiça, além de cadastro de reserva. O salário varia entre R$ 4.635,03 e R$ 9.188,20.

