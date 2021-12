TRT-BA lança concurso com salário de até R$ 9.188,20

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (5ª Região) lança edital para um dos concursos mais aguardados do Estado. O órgão não realiza seleção desde 2008. São oferecidas cinco vagas para nível superior e oito para médio, além de cadastro de reserva para os dois tipos de escolaridade. Os salários variam entre R$ 4.635,03 e R$ 9.188,20.



As vagas para nível superior são para as áreas de Direito, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Contabilidade, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Estatística, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Serviço Social, e Tecnologia da Informação. Já as oportunidades para técnico judiciário, que pede nível médio, é para trabalhar nas áreas administrativa e de apoio especializado.



A inscrição pode ser feita entre 05 e 25 de setembro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A prova está agendada para ser aplicada no dia 03 de novembro.

adblock ativo