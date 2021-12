TRT-BA inscreve para concurso com salário de até R$ 9.188,20

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) inscreve, até o próximo dia 25 de setembro, para o concurso público do órgão. São oferecidas 14 vagas para os níveis médio e superior, além de cadastro de reserva. O salário varia entre R$ 4.635,03 e R$ 9.188,20. O valor da inscrição oscila de R$ 65 a R$ 75, a depender do cargo escolhido.

As oportunidades para nível superior são para as áreas judiciária, administrativa e oficial de justiça, além de formação de cadastro de reserva para 17 especialidades. Já os aprovados com nível médio vão trabalhar na área administrativa e como técnico judiciário na especialidade de tecnologia da informação.

Os interessados devem se inscreve no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

adblock ativo