Tribunal Regional Federal abre processo seletivo

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região abriu concurso público para provimento de 47 vagas destinadas ao cargo de juiz federal substituto, cuja remuneração máxima tem o valor de R$ 21.766. O concurso é organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter concluído o bacharelado em direito há pelo menos três anos. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, 10, a partir das 10 horas, e se encerrarão no dia 8 de novembro, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br. É cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 160.

Seleção - O concurso será composto por uma prova objetiva (realizada em 20 de janeiro de 2013) e duas provas escritas (realizadas nos dias 22, 23 e 24 de março de 2013), além de exame psicotécnico, avaliação de saúde física e mental, investigação social e uma prova oral. As provas serão realizadas nas cidades de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife, e as demais etapas acontecerão apenas em Recife.

De acordo com o edital, as disciplinas cobradas no processo seletivo serão: direito constitucional, administrativo, penal, civil, previdenciário, financeiro e tributário, internacional público e privado, empresarial e de proteção ao consumidor.

Segundo José Paiva, professor da FMB, os candidatos devem se dedicar ao setor previdenciário. "Como a atuação do cargo é voltada para processos da União, envolvendo autarquia e contribuição previdenciária, esses temas devem ter destaque", explica.

