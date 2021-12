Tribunal Regional do Trabalho abre vagas para estágio em Direito

Estão abertas até a próxima segunda-feira, 2, as inscrições para a formação de cadastro reserva de estagiários em Direito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT), em Salvador. A bolsa é de R$ 841,75 para regime de 20 horas semanais com lotação na capital baiana.

Os interessados devem estar matriculados a partir do 5º semestre da graduação, quando ocorrer a convocação. A inscrição ocorre pelo site da organizadora Idib e a taxa de participação é de R$ 20,00.

O processo seletivo é válido por 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de homologação. Outras informações podem ser consultadas no edital .

