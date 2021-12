TRF inscreve para concurso com salário de até R$ 7.556,42

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) inscreve, a partir do próximo dia 4, para concurso público do órgão e das Seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. São oferecidas 260 vagas com salários de até R$ 7.556,42. Há oportunidades para nível médio e superior.

Interessados devem se inscrever até as 14 horas do dia 21 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa varia entre R$ 65 e 75. As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

