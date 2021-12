Três empresas oferecem 385 vagas na Bahia

Apesar da atual crise econômica e das perspectivas pessimistas sobre o mercado brasileiro, algumas empresas continuam ofertando novos postos de trabalho. Os setores que contratam na Bahia são da indústria de transformação, comunicação, saúde humana e serviços domésticos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Três empresas dos setores da indústria, comércio e telecomunicações - Ambev, Insinuante e Atento - oferecem 385 vagas este mês na Bahia. Funções como vendedor e repositor ou auxiliar de depósito são algumas ofertas nas empresas de intermediação de profissionais.

Foi exatamente o número em vendas que permitiu garantir o crescimento da Ambev, multinacional do segmento de bebidas, que permanece contratando profissionais e realizando investimentos.

Área de vendas

"As vagas predominantes são para a área de vendas. As funções de repositor e vendedor oferecem novos postos. Foi o nosso volume de vendas que alavancou os bons resultados da empresa e os investimentos", revela o gerente regional de gestão da Ambev, José Henrique Ribeiro.

Na Bahia, a Ambev contratou 120 profissionais nos primeiros três meses do ano. "Ao longo desse trimestre foram 120 contratados entre posições que foram repostas, em aberto e os novos posto", disse Ribeiro.

Mesmo em processo de crise, as empresas que atendem às demandas emergentes, como alimentação e saúde, mantêm o seu crescimento. É o que afirma o economista e master coach da DeVry Brasil, Antônio Amorin. "As necessidades humanas não desaparecem durante a crise. Portanto, empresas que atendem a essas demandas continuam vendendo e contratando. Todos sofrem com a crise, mas os setores da tecnologia, sustentabilidade e segmentos voltados para a qualidade de vida tendem a manter um avanço graças às demandas do mercado", diz.

De acordo com dados divulgados pelo IBGE, os segmentos de transporte, informação e serviços domésticos estão entre os que permitiram a empregabilidade dos baianos. Nesses setores, o número de ocupados aumentou, refletindo um número maior de pessoas trabalhando.

Mas o coordenador de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Joilson Rodrigues, ressalta que as recentes demissões em alguns setores só devem ter reflexo na avaliação do próximo trimestre.

"As pesquisas não captam de imediato as atividades em curso. Por isso é necessário avaliar o próximo trimestre para perceber os reflexos", afirma Rodrigues.

adblock ativo