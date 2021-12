TRE divulga resultado final de concurso

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 28, o resultado final da prova discursiva do concurso. A lista está disponível no site da Cebraspe/Cespe, organizadora do certame.

>> Confira a lista de aprovados;

O órgão também divulgou a lista de candidatos que se declararam como negros e devem passar por verificação. Os participantes com deficiência também foram chamados para fazer perícia.

O certame foi realizado no dia 20 de agosto e oferece 41 vagas, sendo 16 para analista judiciário e 25 para técnico judiciário. Cerca de 60 mil candidatos participam da seleção. Os aprovados vão receber salários entre R$ 6.177 e R$ 10.119.

adblock ativo