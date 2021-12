TRE divulga lista de isentos da taxa de inscrição de concurso

A lista com os nomes dos candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição no concurso do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebrasbe).

O candidato que teve o pedido de isenção indeferido pode pagar a taxa de inscrição até o dia 25 de julho. Caso contrário, será eliminado do concurso.

O edital do TRE-BA oferece 41 vagas, sendo 16 para analista judiciário e 25 para técnico judiciário. Os salários são de R$ 10.119,93, para nível superior, e R$ 6.167,99, para nível médio. A prova será aplicada no dia 20 de agosto.

