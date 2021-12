TRE-BA publica nomeação de 14 aprovados em concurso de 2017

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) publicou a nomeação de 14 aprovados no concurso público realizado em 2017. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), na quarta-feira, 30, (edição 188, seção 2, página 65) e na quinta-feira, 1º (edição 189, seção 2, página 83).

Conforme o órgão, três pessoas exercerão o cargo de analista na área judiciária, nove integrarão os quadros do Tribunal no cargo de técnico na área administrativa, uma como técnico judiciário na área de Serviços Gerais (Especialidade Segurança Judiciária) e uma última será nomeada analista na área administrativa.

Atualmente o TRE-BA possui 871 servidores. Confira abaixo a lista de servidores nomeados no concurso público.

