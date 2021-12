Transpetro abre processo seletivo com salário que chega a R$ 9.955,44

Estão disponíveis até o dia 7 de março, as inscrições para o processo seletivo da Transpetro, com salários que variam de R$ 3.745,32 para nível médio e R$ 9.955,44 para cargos de nível superior.

Serão disponibilizadas 156 vagas, sendo 53 para nível médio e 103 para superior, além da formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Fundação Cesgranrio -responsável pela seleção.

As oportunidades são para os cargos de administrador, advogado, analista de comercialização e logística, analista de sistemas, anaista de financeiro, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro, médico do trabalho, profissional de comunicação e profissional de meio ambiente.

Já as vagas de nível médio são destinadas aos cargos de técnico ambiental, técnico de admistração e controle, técnico de faixa de dutos, técnico de inspeção de equipamentos e instalações, técnico de operção, técnico de manutenção e técnico de bens e serviços.

Os convocados poderão atuar em 12 estados, a depender do cargo e polo de trabalho indicado, são eles, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A prova está prevista para o dia 15 de abril e será aplicada em diversas cidades do país. Todas as vagas são para profissionais júnior para os quais não érequerida comprovação de experiência prévia. Mais informações podem ser adquiridas no edital.

