Transpetro abre inscrições para concurso com salários de até R$ 6.619,90

Serão abertas na próxima terça-feira, 9, as inscrições para o concurso da Petrobras Transporte S.A, (Transpetro), que oferece 321 vagas para preenchimento imediato e outras 3.210 de diversos cargos para cadastro reserva. As remunerações variam de R$ 1.419,12 a R$ 6.619,90.

As vagas disponíveis são para auxiliar de saúde, condutor bombeador, cozinheiro, moço de convés e de máquinas, condutor mecânico, eletricista e taifeiro. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Cesgranrio até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 31 de janeiro. A taxa é de R$ 47. Pedidos de isenção poderão ser feitos entre 9 e 16 de janeiro, até as 23h, também no horário Brasília.

As provas serão aplicadas em Salvador e nas cidades de Belém (PA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e em São Sebastião (SP). Datas e locais serão divulgados no dia 23 de março. Mais informações estão disponíveis no edital.

Além do valor de remuneração, a Transpetro também oferece benefícios educacionais, assistência médica, odontológica, psicológica e hospitalar, auxílio-farmácia, além da participação nos lucros e/ou resultados e complementação do auxílio-doença, entre outros.

