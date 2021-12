TJ divulga gabarito de seleção para estagiário nesta segunda

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) divulga nesta segunda-feira, 29, os gabaritos das provas para a seleção de estagiários de níveis médio e superior. O resultado estará disponível a partir das 10h, no site da Consultec.

As provas do concurso foram aplicadas na manhã deste domingo, 28. Serão preenchidas 1,1 mil vagas para estudantes das áreas de Direito, Engenharias civil e elétrica, Comunicação, Administração, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social e 200 para os que estão cursando o nível médio regular.

O resultado final será divulgado até 13 de outubro.

De acordo com o TJ-BA, os estudantes de nível superior vão atuar nas Comarcas da Capital e interior. Já os aprovados nas vagas de nível médio participarão do programa de estágio apenas na Capital.

Em Salvador, as provas foram realizadas nos colégios Iceia, no Barbalho; Severino Vieira, em Nazaré; Odorico Tavares, no Corredor da Vitória; Central, em Nazaré; Raphael Serravale, na Pituba; Thales de Azevedo, no Costa Azul; Anísio Teixeira, na Avenida Paralela; Landulfo Alves, em Água de Meninos; e Governador Roberto Santos, no Cabula.

Na primeira tentativa de aplicação das provas, no dia 17 de agosto, houve registro de tumulto na Escola de Eletromecânica e no Instituto Federal da Bahia (IFBA), por conta da falta de organização da antiga empresa responsável, a Metrópole Soluções.

Na ocasião, o Portal A TARDE mostrou a reclamação de candidatos em relação à inexistência de salas e falta de identificação de fiscais e coordenadores.

