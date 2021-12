TJ-BA prorroga prazo de inscrição em concurso para o dia 10

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) prorrogou o prazo de inscrição do concurso público para servidores para a próxima quarta-feira, 10. Com isso, o pagamento da taxa de R$ 68 para técnico e R$ 85 para analista pode ser efetuado até o dia 11 de dezembro.

O certame oferece 200 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior com salário de R$ 3.091,21 e R$ 5.117,24, além de auxílio alimentação e transporte.

As vagas para nível superior são para as áreas de Direito, Administração, Arquitetura, Serviço Social, Biblioteconomia, Jornalismo, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estística, Medicina, Odontologia, Psicologia e Tecnologia da Informação. Já as de nível médio são para atuar como escrevente e nas áreas administrativa e de tecnologia da informação.

A inscrição pode ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

