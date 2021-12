TJ-BA lança edital de concurso público com 200 vagas

Foi publicado nesta quinta-feira, 23, no Diário da Justiça Eletrônico, o edital do concurso público destinado ao provimento dos cargos de nível superior, nível médio e nível médio técnico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)

Ao todo, são 200 vagas oferecidas para os cargos de analista e técnico judiciário: 107 para nível superior, 81 para nível médio e 12 para nível médio técnico. Haverá também formação de cadastro de reserva.

Também ficou definido que 70% das vagas serão destinadas aos cartórios judiciais. As provas serão aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Serão contempladas as especialidades de direito, administração, tecnologia da informação, arquitetura, assistência social, biblioteconomia, comunicação com habilitação em jornalismo, contabilidade, economia, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina, odontologia e psicologia.

As inscrições estarão abertas da próxima quarta, 29, a 4 de dezembro no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjba.

As provas, com questões objetivas e discursivas, serão realizadas em Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista no dia 25 de janeiro de 2015.

Salários

De acordo com o edital, os salários são de R$ 3.091,21 e R$ 5.117,24 e, respectivamente, para nível médio e nível superior, mais auxílios alimentação e transporte.

Anunciado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eserval Rocha, ainda no início da gestão, o concurso é uma antiga reivindicação de magistrados e servidores. O mais recente concurso foi realizado em janeiro de 2005, com vagas destinadas a serventias judiciais.

Para os Juizados Especiais, que possuem legislação própria e rito diferenciado, o último concurso público foi realizado em 2006.

Estagiários

A apresentação de documentos para a contratação dos aprovados na seleção de estagiários do Tribunal de Justiça deve ser feita até amanhã. Na capital, os documento são entregues no prédio sede do tribunal.

Os aprovados do interior deverão enviar os documentos escaneados e autenticados para o e-mail estagio@tjba.jus.br. A documentação também pode ser enviada por correio para a Coordenação de Provimento da Diretoria de Recursos Humanos do TJBA, no mesmo prazo.

A CPROV fica localizada na sala 104 do prédio anexo à sede do TJ-BA, na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 560, CEP 41745-971, em Salvador.

