TJ-BA inscreve em processo seletivo com salários de quase 10 mil

Estão abertas até o dia 23 de setembro as inscrições do processo seletivo para contratação de conciliadores e juízes leigos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Com oportunidades para Salvador e outros 184 municípios baianos, a remuneração pode chegar a R$ 3.581,83 para conciliadores e R$ 9.895,76.

Os candidatos devem se inscrever pelo site da Cebraspe, empresa organizadora da seleção. A taxa para o cargo de conciliador é de R$ 60, enquanto a de juiz leigo, R$ 100.

O concurso será composto de duas etapas: prova objetiva e prova de títulos. Ambos os cargos exigem nível superior. Para conciliador, podem concorrer formados em administração, direito, psicologia ou serviço social. Já para o juiz, apenas os diplomados em direito.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de outubro. No turno da manhã, será a avaliação para o cargo de juiz leigo, enquanto os candidatos ao cargo de conciliador farão prova no turno vespertino. O processo é organizado pela Comissão composta pela Desembargadora Presidente Pilar Célio Tobio de Claro e pelos Juízes de Direito Josevando Sousa Andrade, Paulo César Almeida Ribeiro e Rosalvo Augusto Vieira da Silva.

O certame tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Confira o edital na íntegra.

