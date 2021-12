TJ-BA finaliza edital de concurso com salário de até R$5 mil

Está em fase de conclusão o edital do concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).



A expectativa é que o edital seja publicado ainda neste mês de outubro, com informações sobre inscrições, locais e data da prova, que deve ser aplicada no início do ano que vem.



Na última quinta-feira, 25, representantes do Tribunal e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), contratada para a realização do concurso, se reuniram para discutir o cronograma e as etapas do certame.



Ao todo serão oferecidas 200 vagas: 107 para nível superior, 81 para nível médio e 12 para nível técnico, com formação de cadastro de reserva. Também já está definido que 70% das vagas serão destinadas aos cartórios judiciais.



Os vencimentos básicos são de R$ 3.091,21 para nível médio e R$ 5.117,24 para nível superior.



O último concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi realizado em 2006 e teve como objetivo o preenchimento de vagas nos Juizados Especiais das comarcas da capital e do interior.

