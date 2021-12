TJ-BA encerra inscrição para concurso nesta quinta

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) encerra nesta quinta-feira, 4, a inscrição para o concurso com 200 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para as áreas de níveis médio, técnico e superior. O salário varia de R$ 3.091,21 e R$ 5.117,24, além de auxílio alimentação e transporte.

O cadastro pode ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa oscila de R$ 68, para a função de técnico, a R$ 85, para o cargo de analista. O prazo para pagar esse valor é até sexta, 5.

