TJ-BA divulga lista de aprovados em concurso para estágio

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia publicou nesta terça-feira, 14, a lista com os 1,3 mil selecionados para novos estagiários. A lista está no site da empresa responsável pelo concurso a Consultec.

Os aprovados serão convocados, em turmas, por ordem de classificação, para apresentarem os documentos necessários para a contratação. As datas de convocação de cada turma serão publicadas no portal do TJBA .

As provas foram realizadas no dia 28 de setembro. O prazo para recorrer terminou às 22h da sexta-feira, 10. Foram selecionados 1,3 mil estudantes: 1,1 mil de nível superior e outras 200 vagas serão preenchidas por estudantes de nível médio regular.

Os novos estagiários de nível superior, admitidos por mérito, são dos cursos de Direito, Engenharias Civil e Elétrica, Comunicação, Administração, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social.

Os estudantes de nível superior vão atuar nas comarcas da capital e do interior. Os aprovados nas vagas de nível médio, apenas na capital.

adblock ativo