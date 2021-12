TJ-BA convoca 41 aprovados em concurso de 2014

Quarenta e um candidatos aprovados no cadastro reserva do concurso público de 2014, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foram convocados, nesta quinta-feira, 12, no Diário da Justiça Eletrônico.

Os candidatos podem conferir a lista dos convocados no Decreto judiciário nº 304/2018. O concurso tem validade até julho de 2019.

O certame preencheu cargos de técnico e analista judiciários das áreas de Direito,Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Serviço Social, Biblioteconomia, Jornalismo, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Estatística, Medicina, Odontologia, Psicologia e Engenharia.

