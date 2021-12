TJ-BA cancela provas para dois cargos por causa de erros

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) cancelou as provas do concurso realizado neste domingo, 25, para os cargos de Analista Judiciário-Administração e Analista Judiciário-Contabilidade. O motivo foi um erro nos cadernos de provas destes dois cargos distribuídos na Faculdade 2 de Julho.

Segundo nota enviada pelo TJ, os cadernos distribuídos não correspondiam às provas dos dois cargos. Oadvogado da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, explica que o problema foi decorrente do processo de impressão e envelopamento, realizado de forma mecânica no parque gráfico da FGV, para garantir o sigilo das provas.

"Por isto o problema só foi descoberto na hora da distribuição na sala e não havia reserva técnica suficiente para a substituição", ressaltou em nota.

O concurso teve mais de 134 mil candidatos inscritos para disputar diferentes vagas, com salários que variam de R$ 3.091,21 a R$ 5.117,24.

Os gabaritos de todas as provas dos outros 19 cargos serão divulgados nesta terça-feira, 27, e podem ser consultados no site do Tribunal. A data para realização da nova prova para os cargos que tiveram as provas anuladas não foi informada.

