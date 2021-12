TJ-BA abre inscrições para concurso público

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia abrirá inscrições para concurso público na terça-feira, 13. São 1.383 vagas para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registros. As inscrições deverão ser realizadas no site www.cespe.unb.br até o dia 12 de setembro. Para vagas por provimento, é exigido diploma em direito ou experiência de, pelo menos, dez anos em serviços notariais ou de registros. Para Remoção, o candidato deve ser titular de serventia extrajudicial há dois anos na Bahia.

