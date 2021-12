TJ-BA abre concurso para outorga de delegações de cartórios

O Tribunal de Justiça da Bahia (TRE) inscreve a partir desta terça-feira, 7 de janeiro, para o concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro da Bahia.

Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 5 de fevereiro de 2014 pelo site da Administradora. A taxa é de R$ 200,00. Serão preenchidas 1.383 vagas, das quais 5% serão destinadas aos candidatos com deficiência.



O delegado, que deve ser bacharel em Direito, irá exercer atividades extrajudiciais como emissão de registro certidão de nascimento, óbito e casamento; registro de imóveis; registro de pessoal jurídica; reconhecimento de firma; procurações públicas e outros documentos.



De acordo com o TRE, o candidato à vaga deve ainda estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos, ter nacionalidade brasileira, estar em dias com as leis.

A avaliação será em seis etapas: prova objetiva, prova escrita e prática, comprovação de requisitos para outorga das delegações, além de exames médicos e psicotécnicos.

