TJ abre seleção para 1.383 vagas em cartórios extrajudiciais

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) publicou nesta quinta-feira, 21, o edital do concurso para delegatários dos cartórios extrajudiciais do estado. As inscrições poderão ser feitas entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2014, pelo site da administradora. A taxa é de R$ 200.

São 1.383 vagas para titulares de cartórios de notas e registros do estado, sendo 922 para provimento e 461 para remoção, conforme previsto pelo Conselho Nacional de Justiça. Das vagas, 5% serão para pessoas com deficiência.

Os interessados precisam ser bacharéis em Direito, com diploma registrado, ou ter exercido, por dez anos, função em serviços notariais ou de registros.

Já para candidatos por remoção, é preciso comprovar que já exercem a titularidade plena de serventia extrajudicial em qualquer localidade da Bahia por mais de dois anos.

A prova objetiva de seleção será aplicada na data provável de 6 de abril de 2014. Todas as etapas serão realizadas em Salvador.

adblock ativo