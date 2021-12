Termina nesta terça prazo para inscrição em concurso público de Lajedinho

Encerra nesta terça-feira, 7, o prazo para inscrições no Processo Seletivo da Prefeitura de Lajedinho (a 390 km de Salvador). São oferecidas duas vagas para os cargos de Farmacêutico (1) e Médico (1), ambos com regime de 40h semanais e remuneração nos valores de R$ 2.150,80 a R$ 14.800,00 respectivamente. O contrato é pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, na sede do Centro de Referência Assistência Social - CRAS, localizado na Praça Anibal Ataíde da Silva, nº 100, Centro, no horário das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, constituídas por Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório e Entrevista, de caráter classificatório.

Outras informações podem ser consultadas no edital de seleção.

