Termina nesta quinta inscrição para concurso da Ufba

Termina nesta quinta-feira, 14, a inscrição para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba). São oferecidas 264 vagas para os cargos de nível fundamental, médio e superior.

O cadastro pode ser feito pelo site da AOCP, que organiza o certame. A taxa varia entre R$ 60 e R$ 100.

As vagas são para 72 áreas e oferecem salários entre R$ 1.945,07 e R$ 8.361,32. Os aprovados vão trabalhar em Salvador e em Vitória da Conquista.

A inscrição do concurso da Ufba é realizada após quatro adiamentos. Com isso, a prova que estava marcada para 22 de outubro foi adiada para 29 do mesmo mês.

