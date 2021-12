Termina inscrição para concurso de empresa ligada à Marinha

Termina neste domingo, 30, a inscrição para concurso da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), que é vinculada à Marinha do Brasil. São 31 vagas, além de cadastro de reserva, para todos os níveis. As oportunidades são para trabalhar no Rio de Janeiro de São Paulo. O salário chega à R$ 7.388, além dos benefícios. As provas serão realizadas no dia 6 de abril nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Interessados devem se inscreve no site da Fundação Bio-Rio.

