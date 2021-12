Termina inscrição de concurso com salário de até R$ 8,8 mil

Termina nesta segunda-feira, 14, a inscrição para o concurso da área assistencial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que soma mais de 93 vagas para os níveis médio e superior. O salário chega até R$ 8.887,51.

A Ebserh também está com outros dois editais abertos, inscrevendo até janeiro de 2016, para selecionar médicos e profissionais da área administrativa. Os três editais somam 951 vagas.

As oportunidades serão direcionadas para 27 hospitais universitários maternidades localizados em diferentes cidades do Brasil, como Salvador (BA), Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG).

Os candidatos serão classificados por meio de provas objetivas, avaliação de títulos e experiência profissional, os primeiros testes estão previstos para o dia 21 de fevereiro.

A inscrição é feita no site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 60 a R$ 120.

