TCM-BA publica edital de concurso com salários de R$ 11.317,17

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) divulgou neste sábado, 13, o edital do concurso público que oferece 10 vagas para os cargos de auditor estadual de controle externo e auditor de infraestrutura, com sálarios de R$ 11.317,17.

Podem concorrer às oito vagas oferecidas para a função de auditor de controle externo, os candidatos devem ter nível superior nas áreas de administração, ciências contábeis, ciência da computação e informática, direito ou economia. Já as duas oportunidades para auditor de infraestrutura são destinadas a graduados em engenharia civil ou arquitetura.

As inscrições seguem até 19 de fevereiro e devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebaspe/Cespe), empresa organizadora do certame. As provas devem ser aplicadas no dia 8 de abril.

